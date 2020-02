In den USA : Mann will Welpen seiner Ex-Freundin ertränken – ein Jahr Haft

Washington In den USA ist ein 36-Jähriger zu einem Jahr Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, den Welpen seiner Ex-Freundin zu ertränken. Ein Passant rettete das Tier - und nannte es „River“.

Der Angeklagte wurden wegen Tierquälerei verurteilt, wie der Staatsanwalt von Monmouth County im US-Bundesstaat New Jersey mitteilte. Der Mann hatte den acht Monate alten Hund im Juli 2018 bei Flut in einem Käfig am Strand von Sandy Hook in New Jersey ausgesetzt.