Mit 20 verschiedenen Benutzerkennungen belästigt : Mann wegen Mobbings mit Todesfolge gegen Jugendliche in Kanada vor Gericht

Mann wegen Mobbings mit Todesfolge gegen Jugendliche in Kanada vor Gericht

Montréal Der 40-Jährige aus den Niederlanden soll die 15-jährige Amanda Todd im Internet gemobbt haben. Sie hatte ihre Geschichte vor ihrem Suizid in einem Youtube-Video erzählt. Nun beginnt das Verfahren gegen den mutmaßlichen Täter.

In Kanada hat der Prozess gegen einen Mann aus den Niederlanden begonnen, der eine Jugendliche vor deren Suizid im Jahr 2012 im Internet gemobbt haben soll. Der Tod der 15-Jährigen Amanda Todd hatte damals großes Aufsehen erregt, da sie zuvor in einem millionenfach angesehenen Youtube-Video ihre Geschichte auf beschrifteten Zetteln erzählt hatte, die sie in die Kamera hielt.