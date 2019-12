Große Aufregung in den USA : Mann schlägt TV-Reporterin in Livesendung auf den Hintern - jetzt ermittelt die Polizei

Mann schlägt TV-Reporterin in Livesendung auf den Hintern - jetzt ermittelt die Polizei

Große Aufregung in den USA

Savannah Eine Reporterin, die bei einer Live-Übertragung im US-amerikanischen Fernsehsender von einem Läufer betatscht wurde, hat für eine riesige Diskussion in den USA gesorgt.

US-Polizisten ermitteln gegen einen Mann, der einer TV-Reporterin während einer Live-Übertragung auf den Hintern schlug. Dem 43-Jährigen wird ein sexueller Übergriff vorgeworfen, wie der Sender CBS am Freitag unter Berufung auf die Ermittler berichtete. Die betroffene Journalistin Alex Bozarjian arbeitet für die Lokalstation WSAV im US-Bundesstaat Georgia und berichtete über einen Lauf am Samstag vor einer Woche in der Stadt Savannah. Der Beschuldigte war einer der Sportler.