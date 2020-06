Legendäre Schatzsuche nach zehn Jahren vorbei : Mann findet millionenschwere Schatztruhe in den Rocky Mountains

Santa Fe Nach zehn Jahren ist in den Rocky Mountains eine moderne Schatzsuche zu Ende gegangen. Das gab der Kunst- und Antiquitätenhändler Forrest Fenn bekannt. Erhatte eine mit Goldmünzen, Juwelen und anderen wertvollen Sachen gefüllte Truhe 2010 in dem Gebirge versteckt.

2010 hatte Fenn Hinweise zu dem Schatz in einem Gedicht gegeben, das in seiner Autobiografie „The Thrill of the Chase“ („Der Nervenkitzel der Jagd“) stand. Tausende machten sich auf die Schatzsuche. Viele gaben deswegen ihre Arbeitsstelle auf, andere verbrauchten ihre Ersparnisse, mindestens vier verloren bei der Jagd nach dem versteckten Schatz ihr Leben.