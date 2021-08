Mord in Südengland : Mann erschießt in Plymouth fünf Menschen und sich selbst

London Das Motiv der Bluttat ist unklar. Mögliche Hinweise könnte ein letztes Video des Täters auf Youtube geben. Sein Konto wurde inzwischen gesperrt.

In der englischen Stadt Plymouth hat ein Mann ein Blutbad angerichtet: Er erschoss fünf Menschen, darunter seine Mutter, und dann sich selbst. Zwei weitere Menschen wurden von Kugeln verletzt. Nach Polizeiangaben vom Freitag hatte der 22-jährige Täter einen Waffenschein. Sein Motiv war vorerst unklar, Hinweise auf einen Terrorbezug oder einen rechtsextremen Hintergrund gab es laut Polizei zunächst nicht. Ermittler wollten den Computer des Schützen und Einträge in sozialen Medien untersuchen, sagte Polizeisprecher Shaun Sawyer.

Einsatzkräfte wurden am frühen Donnerstagabend zum Ort des Geschehens im Stadtteil Keyham gerufen. Dort hätten die Beamten in einem Haus eine Frau tot aufgefunden, sagte der Polizeisprecher. Bei der Toten handele es sich um die 51-jährige Mutter des Schützen. Vor dem Haus habe der Täter eine Dreijährige und ihren 43 Jahre alten Vater erschossen, zwei weitere Menschen wurden auf der Straße niedergeschossen. Anschließend habe der Täter in einem Park einen 59-jährigen Mann erschossen, in einer nahe gelegenen Straße habe er dann noch auf eine Frau geschossen, sagte Sawyer. Die 66-Jährige sei später in einem Krankenhaus gestorben. Laut Augenzeugen erschoss sich der 22-Jährige vor dem Eintreffen der Polizei selbst.