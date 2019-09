Er bastelte Ballons und weinte : Angestellter ahnt, dass er gefeuert wird und bringt Clown zum letzten Gespräch mit den Chefs mit

Auckland Ein Neuseeländer ahnt, dass ihm auf der Arbeit Ungemach droht. Und macht das einzig Richtige: Er engagiert einen Clown und bringt ihn mit zum Kündigungsgespräch.

Wenn der Vorgesetzte zu einem Gespräch bittet, kann der Inhalt eigentlich schwer vorhergesagt werden. Im Falle von Joshua Jack, einem Neuseeländer aus Auckland, liegt der Sachverhalt aber anders. Er wusste ganz genau, was ihn erwartet, als sein Boss ihn zum Gespräch lud: Er wird wohl gefeuert werden.

Denn in der Mail formulierte der Arbeitgeber nicht lange um den heißen Brei: Man müsse mit ihm über seine Aufgabe in der Agentur, für die er arbeite, sprechen.

Und dann kam es zum Gespräch. Allerdings kreuzte Jack nicht alleine auf, er brachte sich Verstärkung mit. In Form eines Clowns, den er zuvor angeheuert hatte – als moralische Untersetzung quasi, das hatte er auch seinem Arbeitgeber angekündigt. „Ich dachte, es wäre das Beste, einen Profi mitzubringen – also habe ich 200 Dollar gezahlt und einen Clown engagiert“, erzählte Jack nun gegenüber einem Magic Talk, einem Radiosender.

Auf einem Bild, was auf der Seite des „NZ Herald“ veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie also Jack, der Clown und seine Vorgesetzten in einem Raum sitzen. Der Clown soll übrigens ganze Arbeit geleistet haben, als emotionale Unterstützung: Er soll während des Gesprächs Luftballons aufgeblasen und zu Tieren geformt haben, er soll, als Jack die Kündigung erhielt, imaginäre Tränen verdrückt haben. Eben das, wofür ein Clown halt engagiert wird.