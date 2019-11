Ermittlungen wegen Hassverbrechen : Mann beschimpft US-Latino als Illegalen – und überschüttet ihn dann mit Säure

Milwaukee Nach einer Säureattacke auf einen US-Bürger mit hispanischen Wurzeln in der Stadt Milwaukee ermittelt die Polizei zu einem möglichen Hassverbrechen.

Ein 61-jähriger weißer Mann sei unter dringendem Tatverdacht festgenommen worden, teilten die Behörden am Montag (Ortszeit) mit. Das Opfer gab an, der Verdächtige habe ihn am vergangenen Freitag wegen seines Parkverhaltens zunächst beschimpft. Dann habe er ihm vorgeworfen, sich illegal in den USA aufzuhalten und ihn mit Batteriesäure bespritzt, gab das 42-Jährige mit Wurzeln in Peru an. Er erlitt Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht.