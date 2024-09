Verfolgungsfahrt Mann bei Entführung eines Stadtbusses in Los Angeles getötet

Wie die Polizei berichtet, stieg der Verdächtige kurz vor ein Uhr nachts (Ortszeit) in den Bus. Die Beamten beschreiben den Vorfall als Entführung. In deren Verlauf sei nicht der mutmaßliche Täter am Steuer gewesen, sondern der Busfahrer. Dieser sei rund eine Stunde lang unter vorgehaltener Waffe mit dem Bus durch die Innenstadt von Los Angeles gefahren. Neben dem Busfahrer befanden sich zwei weitere Menschen in dem Fahrzeug. Nach elf Kilometern konnte der Bus durch den Einsatz von Spike-Streifen gestoppt werden, die einen der Reifen durchstachen. Der Verdächtige ergab sich.