Fotos „Juliette“ hinterlässt meterhoch Schnee auf Mallorca

Ungewohnte Verhältnisse auf der Deutschen liebsten Urlaubsinsel: Wintersturm „Juliette“ hat Schnee und Regen gebracht.. Schon am Montag (27.2.2023) hatte es zu schneien begonnen und die weiße Pracht türmte sich in Höhenlagen stellenweise auf bis zu 1,4 Meter hoch. Dazu kamen stürmische Winde und hoher Wellengang an den Küsten.

Auf diesem Bild ist eine schneebedeckte Straße im Ort Valldemossa zu sehen.