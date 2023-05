Strand-Beschaffenheit am Ballermann Ballermann-Strand verliert „Blaue Flagge“ für hervorragende Qualität

Der Entzug der Flagge bedeutet jedoch nicht unbedingt, dass sich die Qualität der betroffenen Strände verschlechtert hat. Die Auszeichnung muss kostenpflichtig bei der Umweltorganisation „Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor“ (ADEAC) beantragt werden. Darauf verzichtete die Stadt Palma für zwei ihrer Strände, darunter den am Ballermann. Dennoch kritisiert der Hotelierverband der Playa de Palma die Entscheidung, die Flagge nicht zu beantragen. „Wir geben gerade ein kümmerliches Bild ab. Was für eine Botschaft sendet man damit an die Urlauber?“, heißt es in einer Pressemitteilung.