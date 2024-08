Einwohner sind sauer Auf Mallorca wird das Trinkwasser knapp – „Das ist doch eine Schande!“

Zuletzt gingen Ende Juli bis zu 30.000 Mallorquiner im Zentrum von Palma auf die Straße. Sie machen den Tourismus für steigende Mieten und Lebenshaltungskosten verantwortlich. „Euer Luxus, unser Elend“ stand auf vielen Plakaten. Am Sonntag will die Protest-Initiative „Mallorca Platja Tour“ den Strand am Balneario 6, dem berühmt-berüchtigten „Ballermann“, besetzen, um ihren Unmut medienwirksam in Szene zu setzen.