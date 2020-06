Restaurantbesitzer fotografierte das Tier : Känguru auf Mallorca gesichtet

Llucmajor Auf Mallorca sorgt derzeit ein Känguru für Aufsehen. Das Tier wird immer wieder gesichtet – und alle fragen sich: Wo kommt es her?

Als Auswanderer und Restaurantbesitzer Jörg Klausmann in der Nacht sein Restaurant „Mirador de Cabrera“ in Cala Pi bei Llucmajor abgeschlossen hat und mit dem Auto nach Hause fahren will, traut er seinen Augen nicht: Im Scheinwerferkegel seines Autos sitzt ein Tier, das er zuerst für einen großen Hasen hält. Aber dieser „Hase“ hoppelt plötzlich ein paar Meter weiter, und zwar auf zwei Beinen, nicht auf vieren. Jörg Klausmann: „Da denkst Du zuerst, Du bist betrunken oder siehst schlecht – aber das war ganz eindeutig ein Känguru." Geistesgegenwärtig zückt er sein Handy, macht Fotos. Und das Tier bleibt sogar seelenruhig sitzen, bevor es in der Nacht verschwindet.