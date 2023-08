Beliebte Urlaubsinsel Zahl der Sex-Straftaten auf Mallorca steigt deutlich

Es fängt meistens in bester Partylaune an: Urlauber und Urlauberinnen kommen auf Mallorca ins Gespräch. Am Strand, im Biergarten, in einer Bar oder Diskothek. Es wird zusammen getrunken, gelacht und gefeiert. Doch irgendwann, meist zu vorgerückter Stunde, kippt die gute Stimmung um: Das anfangs so nette Zusammensein gerät außer Kontrolle und endet mit Vorwürfen der sexuellen Gewalt.