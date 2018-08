Mallorca, Ibiza, Formentera - Gibt es eine Schlangenplage auf den Balearen?

Düsseldorf/Palma Die Anakonda im Latumer See in Meerbusch ist noch nicht gefunden, da gibt es schon wieder Nachrichten von den Reptilien: Auf den Balearen könnte eine Schlangenplage drohen.

Fünf Schlangenarten gibt es auf den Balearen, aber nur zwei davon gehören auch auf die spanischen Inseln (Kapuzennatter und Vipernatter). Die anderen drei Arten wurden vom Menschen eingeschleppt und haben deshalb kaum natürliche Feinde. Es handelt sich dabei um die Eidechsennatter, die Treppennatter und die Hufeisennatter. Vor allem die Hufeisennatter macht in den vergangenen Monaten viel von sich reden, denn immer häufiger berichten Einwohner, dass ihnen die Tiere im Garten oder auf Feldwegen begegnet sind.

Besonders im Nordosten von Mallorca in der Gegend um Arta war bereits 2017 die Rede von einer Schlangen-Plage. Viele Anwohner hätten so viel Angst vor den Schlangen, dass einige nicht mehr zu ihrem Zweitdomizil aufs Land fahren, sagt Joan Lliteras, Sprecher der Volkspartei PP von Artà dem „Mallorca Magazin“. "Es wurden Schlangen von bis zu zwei Meter Länge gesehen", so Lliteras.