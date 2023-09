Unverschämte Zusatzkosten in Restaurants 20 Cent pro Eiswürfel, Gebühr für Besteck – Warnung vor Abzocke auf Mallorca

Unmut unter Touristen über vermeintlich unverschämte Gebühren am Urlaubsort regt sich immer wieder. So sollte vor einigen Wochen in Italien eine Mutter zwei Euro für einen leeren Teller zahlen, um den sie für ihre dreijährige Tochter gebeten hatte. Der Posten wurde im Nachhinein auf der Rechnung aufgeführt. Die Forderung sorgte für heftige Debatten in den sozialen Netzwerken. Genauso wie ein anderer Fall, der sich am Comer See zugetragen hat. Dort bestellte ein Ehepaar gemeinsam einen Toast und ließ diesen teilen, wofür der Wirt am Ende zwei Euro auf die Rechnung aufschlug. Auch dieser Fall befeuerte eine Diskussion um überzogene Forderungen gegenüber Touristen. Der Inhaber des Restaurants rechtfertigte sich damit, dass zwei Teller transportiert und gewaschen werden müssten, das habe seinen Preis.