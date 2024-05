Gebäudeeinsturz auf Mallorca Frau aus dem Saarland unter Todesopfern von Palma

Eines der Todesopfer des Restaurant-Einsturzes auf Mallorca ist eine Frau aus dem Saarland. Ein Sprecher des Lagezentrums der Polizei in Saarbrücken bestätigte am Sonntag entsprechende Medienberichte. Die 31-Jährige aus Marpingen im Landkreis St. Wendel sei bei dem Unglück am Donnerstagabend ums Leben gekommen, sagte der Sprecher. Die Frau sei Mutter zweier Kinder. Weitere Einzelheiten nannte der Sprecher nicht. Die spanische Polizei hatte das Alter der Frau zunächst mit 30 angegeben.