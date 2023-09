Unfall auf Mallorcas Flughafen Einparkender Flieger streift Condor-Maschine – RTL-Star Llambi mit an Bord

Die Condor-Maschine konnte nicht wie geplant Richtung Frankfurt starten, beide Flugzeuge müssen vor dem nächsten Flug repariert werden. Alle Passagiere an Bord konnten die Maschine verlassen und sollten am späteren Nachmittag mit einer Ersatzmaschine in die Heimat geflogen werden, wie die Sprecherin weiter sagte. Die Behörden hätten Ermittlungen zur Ursache des Unfalls eingeleitet.