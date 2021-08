Urlaubsalptraum auf Mallorca : Dreijährige Deutsche stürzt in Palma in Gully

Dreijährige Deutsche stürzt in Palma in Gully

Palma Eine Dreijährige ist in Palma vor den Augen ihres Vaters in einen Gully gefallen. Das Kind hatte allerdings Glück im Unglück. Die spanische Polizei konnte es leicht verletzt bergen.

Furchtbares Ende eines unbeschwerten Spaziergangs einer deutschen Urlauberfamilie auf Mallorca: Vor den Augen ihres Vaters und zweier älterer Geschwister ist eine Dreijährige in der Inselhauptstadt Palma in einen Gully gestürzt. Die Kleine hatte allerdings Glück im Unglück und wurde von der spanischen Polizei nur leicht verletzt aus dem etwa drei Meter tiefen Kanalschacht herausgeholt.

Mit Prellungen im Gesicht sowie an den Armen und Beinen sei sie in ein Krankenhaus gebracht worden, berichteten die Zeitung „Diario de Mallorca“ und andere Regionalmedien am Donnerstag unter Berufung auf die Behörden.