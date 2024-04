Beim Spaziergang am Ballermann Deutscher Urlauber auf Mallorca verprügelt und ausgeraubt

Der 67-Jährige sei am späten Samstagabend bei einem Spaziergang am sogenannten Ballermann an der Playa de Palma attackiert worden, berichtete zuerst die Digitalzeitung „Crónica Balear“. Die Polizei der spanischen Mittelmeer-Insel bestätigte am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur diese Informationen. Vier Minderjährige seien noch in der Nacht auf Sonntag als mutmaßliche Täter vorläufig festgenommen worden, hieß es.