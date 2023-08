Suche vor Mallorca Weiter keine Spur von vermissten deutschen Seglern

Das vermisste Boot „Makan Angin“ fährt unter deutscher Flagge und soll in Frankfurt registriert sein. Die Jacht war den Erkenntnissen zufolge am Sonntagmorgen gegen sechs Uhr von Cala Galdana im Süden von Mallorcas Nachbarinsel Menorca aus in See gestochen. Das Ziel der beiden Deutschen sei der etwa 90 Kilometer entfernte Ort Cala d'Or im Osten Mallorcas gewesen, hieß es.