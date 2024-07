Ärger der Einheimischen wächst Demonstranten verteilen „Strafzettel“ an Urlauber auf Mallorca

Mit immer neuen Aktionen protestieren Einheimische auf der spanischen Ferieninsel Mallorca gegen die Auswüchse des Massentourismus. In diesen Tagen verteilten Aktivisten sogar falsche „Strafzettel“ über 300 Euro an Urlauber, die mit ihren Mietwagen in der Umgebung der kleinen romantischen Bucht Cala Varques geparkt hatten. Der Traumstrand, der früher einmal ein Geheimtipp war, liegt in einem Naturschutzgebiet und ist im Sommer überfüllt.