Entscheidung auf Mallorca Was der Wahlausgang für Party-Touristen und Hausbesitzer bedeutet

Die Hoteliers auf Mallorca jubeln, auch die Gastronomen an der „Ballermann“-Partymeile feiern den politischen Rechtsruck auf der Urlaubsinsel. Am vergangenen Sonntag war die bisherige rot-grüne Regierung, die auf den Balearischen Inseln acht Jahre im Amt war, abgewählt worden. Nun übernehmen die Konservativen die Macht. Und kündigten an, dass sie der Tourismus- und Bauindustrie mehr Freiheit einräumen wollen.