Tötungen durch das Militär 64 Tote bei Anschlägen in Mali

Bei zwei Anschlägen islamistischer Aufständischer sind am Donnerstag im Norden Malis 49 Zivilisten und 15 Regierungssoldaten getötet worden. Das teilte die Militärjunta des Landes im staatlichen Fernsehen mit. Ziele der Angriffe seien ein Passagierboot auf dem Niger nahe der Oasenstadt Timbuktu und eine malische Militärstellung in Bamba weiter flussabwärts in der Region Gao gewesen.