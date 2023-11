Seltene Aufnahmen aus Malaysia Tiger vor der Linse

In Malaysia sind Tierschützern seltene Aufnahmen von einigen der letzten Tiger in dem südostasiatischen Land gelungen. Die Fotos des WWF in Zusammenarbeit mit dem Naturfotografen Emmanuel Rondeau entstanden mithilfe stationärer Kameras im Waldreservat Belum-Temengor im Norden der malaysischen Halbinsel. Nach WWF-Angaben leben heute weniger als 150 Tiger in dem für seinen dichten Dschungel bekannten Königreich. 1950 wurde die Population noch auf 3000 Exemplare geschätzt.