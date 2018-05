Vor den Augen entzückter Besucher ist ein kleiner Pandabär in einem Zoo in Malaysia zum ersten Mal durch sein Gehege gekrabbelt. Das vier Monate alte Panda-Weibchen bewegte sich bei seinem ersten öffentlichen Auftritt im Nationalzoo von Kuala Lumpur am Samstag langsam auf Fotografen und Zoobesucher zu, lag die meiste Zeit aber faul auf dem Bauch.