Malaysia Gericht erklärt Scharia-Gesetze für ungültig

Die Scharia Gesetze seien nicht mit landesweit geltenden Gesetzen vereinbar, entschied das neunköpfige Richtergremium in Malaysia am Freitag mit 8:1 Stimmen. Die 16 von diesem Urteil betroffenen Vorschriften in Kelantan sahen Strafen für Vergehen wie Sodomie, sexuelle Belästigung, Inzest, das Tragen von Kleidung, die konventionellen Geschlechterrollen widerspricht, sowie Falschaussage vor.