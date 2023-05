Autos in Brand gesetzt Lieferwagen mit Sauerstoffflaschen in Mailand explodiert

In der Innenstadt von Mailand haben nach einer schweren Explosion mehrere Fahrzeuge gebrannt. Ein Mensch sei verletzt worden, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag. Medienberichten zufolge fing ein Kleinlaster Feuer, der Sauerstoffflaschen transportierte. Mindestens eine davon explodierte, mehrere Fahrzeuge in der Umgebung gerieten in Brand.