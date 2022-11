Mailand: Klima-Aktivisten schütten Mehl über Warhol-BMW​

Mailand Erneut haben Klima-Aktivisten ein Kulturgut ins Visier genommen. Diesmal traf es einen von Andy Warhol bemalten und so zu Kunst gewordenen BMW in Mailand. Der Wagen wurde mit acht Kilogramm Mehl bestreut.

Die vier Mitglieder der Gruppe Letzte Generation ließen am Freitag insgesamt acht Kilogramm Mehl auf das in einem Kulturzentrum ausgestellte Auto niedergehen. Mindestens zwei von ihnen klebten sich zudem mit den Händen am Boden fest, wie auf von den Klima-Aktivisten online verbreiteten Videos zu sehen war.

Seit einigen Monaten veranstalten Aktivisten in Kunstmuseen weltweit ähnliche Protest-Aktionen. Sie wollen so einen stärkeren Kampf gegen den Klimawandel einfordern. Unter anderem attackierten Aktivisten Gemälde von Vincent van Gogh , Claude Monet und Francisco Goya.

Auch in Deutschland ist es am Freitag zu Protestaktionen gekommen. Klima-Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ haben zeitweise die Zufahrt zum Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) blockiert. Am Mittag sei die letzte von acht angeklebten Personen von der Fahrbahn gelöst worden, sagte eine Sprecherin der Polizei Brandenburg auf Anfrage in Cottbus. Gegen zehn beteiligte Personen werde Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.