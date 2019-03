„Niemand kommt hier lebend raus“: Fahrer entführt italienischen Schulbus und zündet ihn an

Mailand Nach 15 Jahren in seinem Busunternehmen droht ein Chauffeur seinen jungen Fahrgästen plötzlich mit dem Tod. Am Stadtrand von Mailand eskaliert die Situation.

In Italien hat ein Busfahrer 51 Schüler und ihre Begleiter entführt. Der Mann in seinen Vierzigern habe in der Provinz Cremona zwei Schulklassen in seinem Bus gedroht, niemand werde überleben, sagte Carabinieri-Kommandeur Luca De Marchis am Mittwoch dem Sender Sky24. Dann habe er sie eine Stunde lang durch die Gegend gefahren. Einer der Schüler habe seine Eltern informiert, einer der Erwachsenen im Bus die Notrufzentrale alarmiert. Drei Carabinieri-Fahrzeuge hätten den Bus schließlich an der Mailänder Stadtgrenze gestoppt.