Skurrile Zeremonie : Elefanten fallen wegen Thailands König auf die Knie

Geschmückte Elefanten knien mit ihren Mahouts auf dem Rücken während einer Parade für Thailands neuen König vor dem Großen Palast. Foto: dpa/Chaiwat Subprasom

Bangkok Nach den Untertanen haben auch elf Elefanten Thailands König Maha Vajiralongkorn ihren Respekt gezollt. Hunderte Treiberinnen und Treiber brachten die weiß bemalten und an den Stoßzähnen geschmückten Tiere am Montag zum Großen Palast in Bangkok.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie sangen die Königshymne und fielen dann zusammen mit den Dickhäutern vor einem Königsporträt auf die Knie. Ein Elefantentröten beendete die Zeremonie.

Vajiralongkorn hatte den Thron zwar schon 2016 nach dem Tod seines Vaters Bhumibol geerbt. Gekrönt wurde er aber erst am Wochenende. Am Montag pilgerten Tausende Thailänder zum Palast, wo der König und seine Familie vom Balkon grüßten.

Weiße Elefanten gelten als Symbol der thailändischen Königsmacht. Bis 1917 schmückte ein Elefant auch die Nationalfahne.

(mro/dpa)