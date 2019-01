Bei minus 18 Grad: Retter finden Baby 35 Stunden nach Hochhaus-Einsturz - lebend

Magnitogorsk Über einen Tag nach dem Einsturz eines Hochhauses ist die Wahrscheinlichkeit gering, in den Trümmern noch Überlebende zu finden. Insbesondere bei extremen Minusgraden. Doch manchmal geschehen auch kleine Wunder.

Trotz Eiseskälte haben Retter 35 Stunden nach dem teilweisen Einsturz eines Wohngebäudes in Russland ein Baby lebend aus den Trümmern gezogen. Es handele sich um einen kleinen, schwer verletzten Jungen, teilten die Rettungskräfte mit. Wie gut seine Chancen auf Erholung standen, war zunächst unklar.

Das zehnstöckige Hochhaus in der Stadt Magnitogorsk im Ural war am Montagmorgen teilweise eingestürzt, vermutlich infolge einer Gasexplosion. Die Zahl der Toten stieg am Dienstag auf sieben. 37 Bewohner würden noch vermisst, teilten Einsatzkräfte mit.