Nach Versenkung in Fluss Leiche gefunden : Magier wird Opfer des eigenen Entfesselungstricks

Neu Delhi/Kalkutta Nach einem misslungenen Stunt eines Zauberkünstlers im Ganges ist am Montag die Leiche des 40-Jährigen gefunden worden. Der indische Magier war mit Stahlkette und Seil gefesselt in einem Fluss versenkt worden.

Rettungskräfte hätten Chanchal Lahiri am Montagabend tot im Fluss entdeckt, sagte Syed Waquar Raza von der Wasserschutzpolizei der Nachrichtenagentur AFP. Lahiri, bekannt unter seinem Künstlernamen Jadugar Mandrake (Zauberer Mandrake), hatte sich am Sonntag in Kolkata in einem grell-gelb-roten Kostüm und fest verschnürt in den Ganges hinabsenken lassen.