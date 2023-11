Eine besondere Sitzung Vier Männer wegen Diebstahls eines Gold-Klos vor Gericht

Gut vier Jahre nach der Tat am frühen Morgen des 14. September 2019 erschienen am Dienstag vier Männer vor Gericht in Oxford. Die britische Anklagebehörde Crown Prosecution Service wirft ihnen vor, das Kunstwerk namens „America“ entwendet zu haben. Dabei entstand auch erheblicher Sachschaden im Palast - durch Überschwemmung. Bis zur nächsten Sitzung am 4. Januar bleiben die Männer auf freiem Fuß.