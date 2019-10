Festnahme : Männer in Florida wollten Alligator zum Biertrinken nötigen

Männer in Florida wollten Alligator zum Biertrinken nötigen

Miami Zwei junge Männer in Florida haben Ärger mit der Polizei. Der Grund: Sie haben versucht, einen Alligator zum Biertrinken zu zwingen.

Wie das regionale Nachrichtenportal "TC Palm" am Montag berichtete, hatte ein 26-Jähriger das Reptil auf einer Straße in der Stadt Palm City mit nackten Händen gepackt. Sein 27-jähriger Begleiter provozierte das Tier dann dazu, ihm in den Arm zu beißen, daraufhin schüttete er ihm Bier ins Maul.