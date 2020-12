Ziehung ohne Publikum : Spanische Weihnachtslotterie findet unter Virus-Einschränkungen statt

Madrid Die Weihnachtslotterie in Spanien wird mit einer Gesamtausschüttung von 2,4 Milliarden Euro als die größte weltweit eingestuft. In diesem Jahr findet die Ziehung unter großen Hygienevorkehrungen statt.

Kinder einer spanischen Schule haben die ersten Gewinnzahlen bei der diesjährigen Weihnachtslotterie des Landes gerufen. Die Lotterie findet in diesem Jahr ohne Publikum statt. Sie wurde vom Opernhaus Teatro Real in Madrid aus im Fernsehen übertragen. Das Ereignis wurde wegen der Coronavirus-Pandemie unter strengen Voraussetzungen veranstaltet. Die Organisatoren und Teilnehmer auf der Bühne hatten Masken auf und unterzogen sich vorab einem PCR-Test auf das Coronavirus . Die Kinder durften die Masken kurz für das Singen der Nummern und Preise entfernen.

Bei der Lotterie werden 400.000 Euro an Inhaber von 20-Euro-Tickets mit der Nummer für den Hauptgewinn verteilt. Insgesamt werden 2,4 Milliarden Euro an Preisen in diesem Jahr vergeben. Viel davon sind kleine Preise.