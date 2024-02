3000 Euro für Zwölfjährige Zwangsheirat in Spanien verhindert

Ein Elternpaar soll in Spanien seine zwölfjährige Tochter für eine Zwangsheirat für 3000 Euro verkauft haben. Die Mutter und der Stiefvater seien bereits Mitte Februar in Malagón in der Provinz Ciudad Real rund 150 Kilometer südlich von Madrid festgenommen worden, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE am Dienstag unter Berufung auf die zuständige Polizeieinheit Guardia Civil.