Verfahren gegen 350 mutmaßliche Mitglieder der N’drangetha : Mega-Prozess gegen die Mafia in Süditalien geplant

Erst vor kurzem gab es in Süditalien einen Politskandal, in dem die Mafia eine entscheidene Rolle gespielt haben soll. Foto: dpa/Roberto Monaldo

In Italien steht Anfang des kommenden Jahres einer der größten Mafia-Prozesse der vergangenen Jahrzehnte gegen mehrere Hundert Beschuldigte bevor. Ein Gericht in der süditalienischen Stadt Catanzaro beschloss am Donnerstag die Eröffnung des Prozesses für Mitte Januar, wie italienische Nachrichtenagenturen meldeten.

Das Mega-Verfahren gegen über 350 mutmaßliche Mitglieder der 'Ndrangheta soll in einem extra dafür hergerichteten Gebäude in Lamezia Terme in Kalabrien am 13. Januar starten, wie die Agentur Adnkronos schrieb. Für rund 90 weitere Angeklagte, die sich für ein Schnellverfahren entschieden hatten, sei der Prozessstart für Ende Januar vorgesehen. Den Beschuldigten werden Mafia-Zugehörigkeit, Mord, illegaler Waffenbesitz und Drogenhandel vorgeworfen.