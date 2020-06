Deutscher unter Mordverdacht : Was wir zu den Ermittlungen im Fall Maddie wissen - und was nicht

Was wir zu den Ermittlungen im Fall Maddie wissen - und was nicht

Wiesbaden/Braunschweig Mehr als zehn Jahre nach dem Verschwinden der kleinen Maddie aus einem Ferienort in Portugal gibt es einen Verdächtigen. Viele Fragen sind noch offen - und die Ermittler auf Zeugen angewiesen.

WAS WIR WISSEN - VERDÄCHTIGER

- Derzeit sitzt der Mann in einem Gefängnis in Kiel eine alte Haftstrafe aus dem Jahr 2011 ab, bei der es um Drogenhandel geht. Parallel ist wegen Vergewaltigungsvorwürfen gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet.

- Der Verdächtige lebte zwischen 1995 und 2007 regelmäßig an der Algarve in Portugal und für einige Jahre in einem Haus zwischen Lagos und Praia da Luz. Vor seinem Auslandsaufenthalt hatte er in der Region Braunschweig gewohnt.