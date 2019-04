Bürgermeister bestätigt : Mindestens 28 Tote bei Busunglück auf Madeira - Opfer sollen Deutsche sein

Funchal Bei einem schweren Busunglück auf der portugiesischen Ferieninsel Madeira sind Mittwochabend mindestens 28 Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern - elf Männern und 17 Frauen - soll es sich um deutsche Touristen handeln.

Das sagte der zuständige Bürgermeister Filipe Sousa dem portugiesischen Sender RTP3. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sind „möglicherweise“ auch Deutsche unter den Opfern. Nähere Angaben lagen zunächst nicht vor. „Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Lissabon stehen mit den örtlichen Behörden in Kontakt“, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes am Mittwochabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.