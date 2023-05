Seit 16 Jahren verschwundenes Mädchen Polizei in Portugal will wieder nach Maddie suchen

Die Polizei in Portugal will wieder nach der vor 16 Jahren verschwundenen Madeleine McCann aus England suchen. Die neue Suchaktion erfolge auf Bitte des deutschen Bundeskriminalamts, auch britische Beamte seien beteiligt, bestätigte die portugiesische Polizei am Montag. Zuvor hatten Lokalmedien über eine Wiederaufnahme der Suche nach Maddie berichtet, die am 3. Mai 2007 im Alter von drei Jahren spurlos aus einer Ferienanlage in der Algarve verschwand. Ihr Zwillingsbruder und ihre Schwester waren damals im gleichen Raum, während ihre Eltern mit Freunden in einem nahegelegenen Restaurant zu Abend aßen.