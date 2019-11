Thanksgiving Parade 2019 : Spektakuläre Ballons begeistern Millionen New Yorker

Foto: AP/Eduardo Munoz Alvarez 12 Bilder Macy's Thanksgiving Parade 2019: Snoopy und Spongebob ziehen durch New York.

New York In New York haben Millionen Menschen die traditionelle Thanksgiving-Parade bestaunt. 8000 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete nehmen jedes Jahr an der Parade teil. Das Highlight sind die Ballons.

Ein als Astronaut verkleideter Snoopy, der Schneemann Olaf, SpongeBob Schwammkopf und zahlreiche andere Wesen, Herzen und Sterne begeisterten die Zuschauer. Teilweise waren die Figuren mehr als 15 Meter hoch.

Die jährliche Thanksgiving-Parade wird von der großen Kaufhauskette Macy’s veranstaltet. Sie zieht mehr als drei Kilometer durch die Straßen der Millionenmetropole.

8000 Tänzer, Fahnenträger, Musiker und Verkleidete nehmen jedes Jahr an der Parade teil und führen Festwagen und die riesigen Ballons mit sich. Mehr als drei Millionen Zuschauer stehen am Streckenrand, etwa 50 Millionen Menschen schauen das Spektakel, das in diesem Jahr zum 93. Mal stattfindet, im Fernsehen an. Das öffentliche Aufblasen der Ballons am Tag zuvor ist eine vor allem bei Kindern in New York beliebte Tradition.

(felt/dpa)