Köstlicher kleiner Luxus Warum das Geschäft mit Macarons so boomt

Macarons, ein Mandelgebäck in der Größe eines Zwei-Euro-Stücks, sind ein Verkaufsschlager. 100 Millionen Euro Umsatz pro Jahr macht das Pariser Traditionshaus Ladurée, das fast ausschließlich auf Macarons spezialisiert ist, pro Jahr. Rund die Hälfte der Summe kommt an den Ständen der Marke in Bahnhöfen und Flughäfen herein. 124 Verkaufsplätze hat Ladurée weltweit, 41 davon in Frankreich. Auch der kleinere Konkurrent Pierre Hermé ist mit einem Umsatz von 70 Millionen Euro jährlich gut aufgestellt. Warum boomt das Geschäft mit den kleinen, bunten Keksen so dermaßen? „Die schicke Pâtisserie ist der kleine Luxus, den sich jeder leisten kann“, sagt die Expertin Julie Mathieu in der Tageszeitung „Le Monde“.