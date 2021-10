Bis zu vier Pflanzen : Luxemburg erlaubt Cannabisanbau im heimischen Garten

Cannabis im Garten anpflanzen? Das geht nun in Luxemburg. Foto: dpa/Oliver Berg

Luxemburg In Luxemburg darf sich künftig jeder Haushalt sein eigenes Cannabis im Garten anbauen. Bis zu vier Pflanzen sollen erlaubt sein. Aber nur für den Eigenbedarf: Der öffentliche Konsum und der Verkauf der Blüten bleiben aber verboten.

In Luxemburg darf in Zukunft Cannabis für den Eigenbedarf angebaut werden. Jeder Haushalt dürfe künftig bis zu vier Cannabispflanzen anbauen, teilten mehrere Minister der Regierung auf einer Pressekonferenz am Freitag mit. Auch der Konsum von Cannabis im privaten Rahmen soll demnach legalisiert werden.