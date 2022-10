Gäste mit lustigem Lachen : Lach-Chaos aus französischer Talkshow „C'est mon choix“ wird zum Twitter-Hit

Düsseldorf Knapp sechs Jahre nach seiner Veröffentlichung ist ein Ausschnitt aus der französischen Talkshow „C'est mon choix“ auf Twitter viral gegangen. Warum das Video die ganze Welt zum Lachen bringt.

Der unterhaltsame Clip zeigt einen kurzen Ausschnitt aus der französischen Talkshow „C'est mon choix“, die von 1998 bis 2004 auf dem Sender France 3 lief. Moderatorin Évelyne Thomas hatte Menschen mit einem außergewöhnlichen Lachen in ihre Sendung eingeladen. Der Clou: Hinter jedem Sessel hang das Bild eines Tieres, an dessen Laute das Lachen des Gastes erinnert. Ob Huhn, Schwein oder Ziege - die bunte Auswahl der Tierbilder ließ vermuten, dass es in dieser Folge der Show lustig zugehen würden. Und so war es dann auch.