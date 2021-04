Atmung durch Gewalteinwirkung erschwert : Lungenexperte bestätigt Sauerstoffmangel als Todesursache bei George Floyd

Fahnen und Plakate hängen am Zaun vor dem Regierungszentrum von Hennepin County, in dem der Prozess gegen den ehemaligen Polizisten Chauvin stattfindet. Foto: dpa/Jim Mone

Minneapolis Der Afroamerikaner George Floyd ist durch die Gewalteinwirkung des Ex-Polizisten Derek Chauvin gestorben. Zu dem Schluss kam ein Mediziner im Prozess. Damit wies er die Behauptung von Chauvins Verteidigung zurück, nach der Floyd wegen Herzrhythmusstörungen und Drogenrückständen gestorben sei.

Der bei einem US-Polizeieinsatz im Mai 2020 getötete Afroamerikaner George Floyd ist einem Lungenspezialisten zufolge an den Folgen von Sauerstoffmangel gestorben. Der niedrige Gehalt an Sauerstoff habe Hirnschäden verursacht und Floyds Herz zum Stillstand gebracht, sagte der auf Pneumologie und Intensivmedizin spezialisierte Mediziner Martin Tobin am Donnerstag (Ortszeit) im Prozess gegen den angeklagten weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota.