Maschine vom Radar verschwunden : Sieben Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in Italien

Rom Nach dem Absturz eines Hubschraubers in Italien sind die Leichen der sieben Insassen ausfindig gemacht worden. Es handelt sich nach Angaben der italienischen Behörden um den italienischen Piloten, vier Türken und zwei Libanesen.

Sie kamen ums Leben, als der Helikopter während eines Sturms in stark bewaldetem und bergigem Gebiet in der Provinz Modena der Region Emilia-Romagna niederging.

Alfonso Cipriano, Oberst der italienischen Luftwaffe, Leiter der Luftwaffen-Rettungsleitstelle und Koordinator des Rettungseinsatzes, erklärte, die Einsatzkräfte hätten einen Hinweis von einem Sportler erhalten, der bei einem Ausflug am Monte Cusna im nördlichen Apennin am Samstagmorgen ein mutmaßliches Wrackteil entdeckt hatte.

Die Absturzstelle wurde aus der Luft bestätigt, am Boden machten Rettungsteams zunächst fünf und dann die übrigen zwei Leichen ausfindig, wie Cipriano der Nachrichtenagentur AP sagte. Die Absturzstelle befindet sich in einem schwer zugänglichen Tal. Die Überreste des Hubschraubers waren für Luftretter wegen der dichten Baumdecke schwer einsehbar. Einige Äste waren jedoch abgebrochen und verkohlt.

Der Hubschrauber war am Donnerstagmorgen vom Radar verschwunden. Die Insassen waren von Lucca nach Treviso unterwegsgewesen, um eine Fabrik zu besichtigen. Die türkischen Staatsbürger an Bord arbeiteten für das türkische Unternehmen Eczacibasi. Dieses teilte mit, sie hätten in Italien an einer Messe teilgenommen.