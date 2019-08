Neuer Rekord aufgestellt : Lottospieler in Italien knackt Jackpot und gewinnt 209.160.441 Euro

Rom Diese Summe muss man sich auf der Zunge zergehen lassen: Ein Glückspilz in Italien hat den absoluten Mega-Jackpot abgeräumt und darf sich nun über 209 Millionne Euro freuen. Welche Zahlen er richtig tippte.

Ein Lottospieler in Italien hat einen 209-Millionen-Euro-Jackpot geknackt. Damit habe der glückliche Gewinner einen neuen Lotterie-Rekord in Italien aufgestellt, teilte die Lottogesellschaft Superenalotto am Mittwoch mit.

Investiert hatte der Spieler lediglich zwei Euro. Das Ticket mit den sechs richtigen Ziffern hatte er am Dienstag an einem Automaten in einer Bar im norditalienischen Lodi nahe Mailand gekauft. Am Abend wurden dann die Gewinnzahlen 7, 32, 41, 59, 75 und 76 gezogen.