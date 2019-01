Riesenjackpot geknackt : Ganz England sucht den 115-Millionen-Pfund-Glückspilz

London Wer hat den Hauptgewinn von knapp 115 Millionen Pfund (128 Millionen Euro) in England gewonnen? Vielleicht möchte der Glückliche auch anonym bleiben - in der Vergangenheit haben Lottogewinner in England nämlich schon schlechte Erfahrungen gemacht.

Für einen Lottospieler in Großbritannien hat das neue Jahr mit einer überwältigenden Glücksbotschaft begonnen. Bei der Euromillions-Ziehung entfiel der sagenhafte Hauptgewinn von 115 Millionen Pfund (umgerechnet 127,9 Mio. Euro) auf ein einzelnes Los, wie die National Lottery in der Nacht zu Mittwoch bekanntgab.

Unklar war zunächst, wer die Glückszahlen getippt hat und damit zum viertgrößten Einzelgewinner der britischen Lotterie-Geschichte aufsteigt. Möglicherweise wird das aber auch gar nicht publik, weil der- oder diejenige anonym bleiben möchte.



Dass es dafür durchaus gute Gründe gibt, zeigte sich 2012, als ein Ehepaar aus Schottland den bis heute größten Lotto-Hauptgewinn im Vereinigten Königreich abräumte und 161 Millionen Pfund kassierte. Colin und Chris Weir hielten den Gewinnerscheck damals vor aller Öffentlichkeit in die Fernsehkameras - und bekamen prompt die Quittung dafür. Am Wochenende nach dem Gewinn mussten die beiden aus ihrer Wohnung ausziehen, um sich vor bettelnden Trittbrettfahrern zu schützen.

