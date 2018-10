Lotterie „Mega Millions“ in USA: Milliarden-Jackpot ist offenbar geknackt

Washington Dieses Mal soll mindestens ein Spieler die richtigen Zahlen getippt haben: Der Rekord-Jackpot der US-Lottogesellschaft „Mega Millions“ ist offenbar geknackt worden. Es geht um die unvorstellbare Summe von knapp 1,6 Milliarden US-Dollar.

Die Chancen für den Jackpot lagen laut „Mega Millions“ bei etwa 1 zu 303 Millionen. Der Gewinner kann sich entweder einmalig eine Gewinnsumme auszahlen lassen, die allerdings niedriger ist als der Gesamt-Jackpot, oder der Gewinn wird über 29 Jahre ausgezahlt. Der ausgezahlte Cash-Gewinn (vor Steuern) liege bei schätzungsweise 913 Millionen Dollar, berichtete der Sender CBS. Lottospieler in den USA müssen auf Bundesebene Steuern auf ihren Gewinn abführen. Darüber hinaus verlangen auch manche Bundesstaaten zusätzliche Zahlungen an den Fiskus.

In den USA war in den vergangenen Tagen das Lottofieber ausgebrochen. Nach Angaben Lottogesellschaft „Mega Millions“ war der Jackpot auf die Rekordsumme vin 1,6 Milliarden US-Dollar (umgerechnet (umgerechnet rund 1,4 Milliarden Euro) angewachsen, weil es in 25 Ziehungen keinen Gewinner gab.Das letzte Mal, dass es in den USA um eine ähnlich hohe Summe ging, war im Januar 2016. Damals waren 1,586 Milliarden Dollar im Spiel - drei Parteien teilten sich den Preis.