Festnahme in Los Angeles : Mutmaßlicher Mörder von US-Rapper Nipsey Hussle gefasst

Ein Mann in Los Angeles vor einem Wandbild, das den getöteten Nipsey Hussle zeigt. Foto: AP/Jae C. Hong

Los Angeles Die Polizei hat in Los Angeles einen 29-Jährigen festgenommen. Der Mann wird verdächtigt, am Wochenende den US-Rapper Nipsey Hussle erschossen zu haben.

Zwei Tage nach der Ermordung des US-Rappers Nipsey Hussle hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 29-Jährige sei am Dienstag festgenommen worden, teilte die Polizei von Los Angeles mit. Polizeichef Michel Moore sagte, der Tatverdächtige und Hussle hätten sich am Sonntag vor dem Modegeschäft des Rappers im Süden von Los Angeles gestritten. Später sei der 29-Jährige mit einer Handfeuerwaffe zurückgekehrt und habe mehrfach auf Hussle geschossen.

Der 33-jährige Hussle war am Sonntag erschossen worden, zwei weitere Männer wurden bei der Gewalttat verletzt. Der Tatverdächtige war Berichten zufolge nach den tödlichen Schüssen in einem Auto geflüchtet, am Steuer habe ein Frau gesessen. Nach Informationen der „Los Angeles Times“ kam der mutmaßliche Täter aus dem Umfeld des 33 Jahre alten Rappers und soll Verbindungen in die Gang-Szene haben.Die Bluttat rief Bestürzung hervor, Musiker wie Rapper Snoop Dogg und Pop-Diva Rihanna äußerten sich entsetzt. Behördenvertreter würdigten seine Abkehr von der Bandenkriminalität und seinen Einsatz für Benachteiligte in seinem Stadtviertel.